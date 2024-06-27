Когда пойдет дождь в Алматы, Астане и Шымкенте

Фото: Zakon.kz

Сегодня, 27 июня 2024 года, корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет", когда в Алматы, Астане и Шымкенте прогнозируется дождь.

В Алматы: 28 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем сильная жара +36+38°С ;

– переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем ; 29 июня – переменная облачность, днем – кратковременный дождь, гроза . Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем сильная жара +34+36°С ;

– переменная облачность, днем – . Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем ; 30 июня – переменная облачность, днем – кратковременный дождь, гроза . Ветер западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +32+34°С. В Астане: 28 июня – переменная облачность, во второй половине дня – кратковременный дождь, гроза , возможен – град . Ветер юго-восточный, 9-14, во второй половине дня порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем сильная жара +35+37°С ;

– переменная облачность, во второй половине дня – , возможен – . Ветер юго-восточный, 9-14, во второй половине дня порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем ; 29 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +27+29°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +27+29°С; 30 июня – переменная облачность, днем – дождь, гроза . Ветер юго-западный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +24+26°С. В Шымкенте: 28 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный, 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +36+38°С ;

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный, 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем ; 29 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +33+35°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +33+35°С; 30 июня – переменная облачность, днем – кратковременный дождь, гроза . Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +31+33°С. Материал по теме Новые температурные рекорды установлены в Казахстане Ранее сообщалось, что в Казахстане с 27 по 28 июня 2024 года ожидаются спад жары и сильные дожди. Подробнее об этом по ссылке. Читайте также В Казахстане детские сады обогнали вузы по заработку Появился список обладателей стипендии "Болашак" Должник по алиментам получил уголовное наказание в ЗКО

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