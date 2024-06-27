Когда пойдет дождь в Алматы, Астане и Шымкенте
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 27 июня 2024 года, корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет", когда в Алматы, Астане и Шымкенте прогнозируется дождь.
В Алматы:
- 28 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем сильная жара +36+38°С;
- 29 июня – переменная облачность, днем – кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем сильная жара +34+36°С;
- 30 июня – переменная облачность, днем – кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +32+34°С.
В Астане:
- 28 июня – переменная облачность, во второй половине дня – кратковременный дождь, гроза, возможен – град. Ветер юго-восточный, 9-14, во второй половине дня порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем сильная жара +35+37°С;
- 29 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +27+29°С;
- 30 июня – переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер юго-западный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +24+26°С.
В Шымкенте:
- 28 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный, 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +36+38°С;
- 29 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +33+35°С;
- 30 июня – переменная облачность, днем – кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +31+33°С.
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