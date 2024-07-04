Очень сильная жара сохранится в трех областях Казахстана: прогноз погоды на 5 июля

Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какая погода ожидается в Казахстане в предстоящую пятницу, 5 июля 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", днем:

в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, на западе Актюбинской областей сохранится сильная жара ;

; на юге Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областей сохранится очень сильная жара.

"По-прежнему западные и южные регионы Казахстана будут под влиянием антициклона, что обусловит погоду без осадков. На остальной территории РК циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди с грозами, градом и шквалом, на севере, в центре, востоке, в горных районах юго-востока страны – сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, на севере в ночные и утренние часы – туман", – рассказали синоптики.

Также сообщается, что высокая пожарная опасность сохранится на северо-западе, в центре Абайской, на западе, востоке Атырауской, на северо-западе, севере Западно-Казахстанской, на юге Мангистауской, на западе Алматинской, на севере, востоке Жетысуской областей.

"В Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Улытауской, на западе Алматинской, на севере, востоке Жетысуской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, на западе, юге Карагандинской, на западе, юго-востоке Атырауской, на западе Мангистауской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – добавили в РГП "Казгидромет".

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Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на 5, 6 и 7 июля 2024 года по Астане, Алматы и Шымкенту. Согласно данным РГП "Казгидромет", в трех крупнейших городах страны пройдут дожди.