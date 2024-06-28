Аймагамбетов рассказал, как добиться достойных зарплат в Казахстане

Депутат Асхат Аймагамбетов считает, что низкий уровень зарплат иногда связан с нормативными и правовыми документами в законодательстве. В кулуарах 28 июня он рассказал, как планируется решать проблему, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты озвучили, что у коммунальных служб сейчас низкие заработные платы, и спросили, планируется ли это как-то решать и отразится ли это в дальнейшем на тарифах.

"В Караганде, откуда я избирался по спискам, есть две большие организации, их заработная плата очень низкая, в том числе потому, что в приказах госорганов, когда они формируют тарифы, заложена норма, которая не позволяет выйти из этого порочного круга. Они должны закладывать именно в тариф сумму – среднюю зарплату, которая должна быть равной средней заработной плате по сфере. Сейчас, условно, средняя заработная плата может быть 150 тыс. Они должны закладывать в тариф, не выходя за рамки этих 150 тыс. То есть, это системная проблема", – дополнил он.

По его мнению, эту системную проблему надо решать изменением законодательства.

"Сейчас мы это и делаем через нашу законодательную инициативу, чтобы сбалансированно подойти к этому вопросу. Если сейчас люди в коммунальных службах будут получать по 80-130 тыс. тенге, а потом удивляться тому, что люди не идут на технические специальности не приходится. Люди голосуют "ногами". Например, на специальность "педагог" раньше шли со средним баллом 55, а когда мы увеличили зарплату, то сейчас со 120 баллами не могут поступить по некоторым направлениям на грант", – озвучил Асхат Аймагамбетов.

Он отметил, что если заработная плата достойная, то люди и идут в эту специальность.

"А если по техническим и инженерным специальностям зарплаты очень низкие, то удивляться и потом топать ногами, морщить лбы и говорить: "почему у нас никто не идет на инженерные специальности", не приходится. Люди у нас хотят конкретную заработную плату. Иногда эта зарплата и ее низкий уровень связан с нормативными и правовыми документами в законодательстве. Вот здесь мы и расшиваем. Можно сколько угодно ругаться, направлять запросы и проводить совещания, а можно просто дать норму и решить эту проблему, что мы сейчас делаем", – резюмировал депутат.

30 мая 2024 года в Минтруда озвучили, сколько должны зарабатывать казахстанцы для достойной жизни. Министр Светлана Жакупова считает, что для хорошей жизни необходимо просто зарабатывать больше показателя минимальной заработной платы.