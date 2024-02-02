Балаева попросила журналистов доносить до читателей достоверную информацию

Министр культуры и информации Аида Балаева обратилась к сотрудникам печатных изданий, сообщает Zakon.kz.

Балаева напомнила, что сегодня, 2 февраля 2024 года, в Казахстане отмечают особый день в истории казахской прессы – Национальный День печати.

"Этот день напоминает нам о роли газеты "Қазақ", основанной Алиханом Бокейхановым, Ахметом Байтурсыновым и Мыржакыпом Дулатовым. Постановление правительства о Национальном Дне печати, вышедшее 2 февраля 2023 года, имеет особое значение для нас. В свое время газета "Қазақ" встала на защиту интересов нашей нации, объединила народ на пути к светлому будущему. Издание стало катализатором единства и солидарности, оказав огромное влияние на духовное развитие казахского общества. Глава государства сказал о том, что "отечественные средства массовой информации играют важную роль в укреплении единства и сплоченности нашего народа". Аида Балаева

Действительно, по ее словам, пресса всегда была голосом общества.

"Министерство культуры и информации принимает меры по поддержке периодических изданий. Их количество увеличивается с каждым годом. Если в 1991 году в стране выпускалось всего 10 республиканских газет и журналов, работал 21 теле- и радиоканал, то, по данным на январь 2024 года, в Казахстане зарегистрировано уже 5804 СМИ. В их числе 3985 периодических печатных изданий, 212 телеканалов, 90 радиостанций, а также 1222 информационных агентства и сетевых издания". Аида Балаева

Материал по теме В Казахстане отмечается Национальный день печати

Глава Минкульта добавила, что приняты меры по оптимизации подписки на газеты и журналы, онлайн-подписке посредством приложений "Казпочта" и Kaspi Bank.

"Форум региональных СМИ, организованный в прошлом году для повышения уровня работы периодических изданий в областях, будет продолжен в этом году. Несмотря на новые тенденции, периодические издания продолжают играть ключевую роль в медиасфере страны. Поэтому развитие национальных медиа, формирование конкурентоспособных СМИ и повышение статуса журналистов остается нашим основным приоритетом. Хочу еще раз поздравить всех представителей данной сферы с Национальным Днем печати! Желаю вам творческих успехов, неиссякаемого вдохновения! Доносите до читателей объективную и достоверную информацию!" Аида Балаева

Ранее Касым-Жомарт Токаев уже поздравил казахстанцев с Днем печати. Президент уточнил, что журналисты печатных СМИ выдерживают высокие стандарты профессии, показывают пример деятельного патриотизма и гражданской ответственности.