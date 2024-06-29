Сильная жара сохранится в пяти областях Казахстана
Согласно прогнозу синоптиков, на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода.
"На большей части территории республики сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут дожди, на северо-западе Казахстана – сильные дожди. Лишь на юге и западе страны ожидается погода без осадков. По республике ожидаются грозы, град, шквал, усиление ветра, на юге с пыльной бурей". РГП "Казгидромет"
Днем в Абайской, Жетысуской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях сохранится сильная жара.
В Карагандинской, Павлодарской, Абайской, Жетысуской, на севере, востоке Улытауской, на западе, юге Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на западе Мангистауской, на западе, юге, востоке Акмолинской области сохранится высокая пожарная опасность.
В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областях, в Улытауской, на севере Мангистауской, на юге Костанайской, на юге, западе Карагандинской, на юге Абайской, на севере, востоке Жетысуской, на западе, востоке Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.