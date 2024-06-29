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Сильная жара сохранится в пяти областях Казахстана

термометр, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 16:15 Фото: freepik
"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на воскресенье, 30 июня 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу синоптиков, на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода.

"На большей части территории республики сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут дожди, на северо-западе Казахстана – сильные дожди. Лишь на юге и западе страны ожидается погода без осадков. По республике ожидаются грозы, град, шквал, усиление ветра, на юге с пыльной бурей". РГП "Казгидромет"

Днем в Абайской, Жетысуской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях сохранится сильная жара.

В Карагандинской, Павлодарской, Абайской, Жетысуской, на севере, востоке Улытауской, на западе, юге Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на западе Мангистауской, на западе, юге, востоке Акмолинской области сохранится высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областях, в Улытауской, на севере Мангистауской, на юге Костанайской, на юге, западе Карагандинской, на юге Абайской, на севере, востоке Жетысуской, на западе, востоке Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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