Алматинский зоопарк поделился хорошей новостью

В семействе обитателей зоопарка Алматы случилось пополнение новым экзотическим животным, сообщает Zakon.kz.

Это редкие вараны Сальвадора, которых до этого в зоопарке никогда не показывали. Как рассказали 13 марта в акимате Алматы, эти гигантские ящерицы родом из Новой Гвинеи и больше нигде в мире в дикой природе не встречаются.

Варан Сальвадора (Varanus salvadorii), также известный как артеллия, кабарагойя или крокодиловый варан, поражает своими размерами, мощным хвостом и уникальной кожей, напоминающей шкуру крокодила. Пара варанов старше 10 лет прибыла из Индонезии и уже отлично адаптировалась к новым условиям.





Фото: акимат Алматы

"Рептилии чувствуют себя прекрасно и с интересом исследуют террариум, который специально оборудован по образцу их естественной среды обитания – с высокой температурой и влажностью. Надеюсь, что варанам здесь понравится, и они проживут долгую и счастливую жизнь", – рассказал руководитель отдела "Экзотариум", герпетолог Александр Гурнев.

Посетители могут увидеть этих впечатляющих "детективов природы" в разделе "Экзотариум" зоопарка и узнать, как они находят добычу с помощью необычного раздвоенного языка.





Фото: акимат Алматы

В январе зоопарк Алматы рассказывал о новом обитателе – тамандуа.