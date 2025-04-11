Еще одного главу благотворительного фонда задержали в Казахстане

В Алматы задержали руководителя благотворительного фонда "Елге көмек" Ильяса Сариева, сообщает Zakon.kz.

Информация о задержании "казахского Робина Гуда" появилась в соцсетях. Якобы в полицию обратились сразу несколько человек, утверждающих, что деньги, собранные фондом якобы на помощь нуждающимся, использовались не по назначению.

В полиции Алматы прокомментировали ситуацию.

"По факту мошенничества отделом полиции при УП Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее и объективное расследование. По их результатам будет принято процессуальное решение", – сообщили в ведомстве.

Между тем, скоро начнется суд над Перизат Кайрат – главой общественного благотворительного фонда. Следствие завершено и участники дела знакомятся с материалами. Сумма ущерба составила 3,5 млрд тенге. Первоначально ее подозревали в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. 21 февраля 2025 года АФМ раскрыло подробности по новому делу в отношении Перизат Кайрат.