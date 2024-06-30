Тела еще двух казахстанских детей, погибших от схода селя, нашли в Кыргызстане

По данным оперативного штаба МЧС Кыргызстана, обнаружены тела еще двух детей – граждан Казахстана, пропавших ранее в результате схода селя, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

"В настоящее время при соглашении местные власти в ускоренном режиме оформляют документы и соблюдают необходимые процедуры. Казахстанская дипломатия оказывает помощь родным жертв".

В ведомстве сообщили, что в ближайшее время на борту МЧС Казахстана тела всех 4 погибших детей будут доставлены на родину.

Ранее пресс-служба МЧС Кыргызстана заявила о том, что не менее семи человек погибли в результате схода селевых потоков в Ноокатском районе. Позже стало известно, что среди погибших есть и казахстанские дети. Всех их вернут на родину казахстанские спасатели.