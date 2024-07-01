Блогеры из Астаны превратили элитный внедорожник в бассейн

Астанинские блогеры решили бороться с жарой cообща. Для этого они переоборудовали автомобиль и залили его водой, превратив в бассейн, сообщает Zakon.kz.

Видео с развлечениями столичных блогеров разлетелось по Казнету. Однако водные "процедуры" по дорогам Астаны пришлись по душе не всем.

"Почему нашим блогерам слабо что-то умное показать? Для развития, а не для того, чтобы подписчики продолжили деградировать. Очень жаль, ваше время и ресурсы потрачены на "секундную вспышку". Жаль, что вы демонстрируете только "развлекуху", – отметил один из комментаторов.

Другие же оценили юмор и добавили, что блогеры "забыли пристегнуться".

В свою очередь, в пресс-службе Департамента полиции Астаны не оставили без внимания эту публикацию.

"Водитель и пассажиры автомашины Tank были привлечены к административной ответственности", – уточнили в ведомстве.

14 июня 2024 года стало известно, что в Алматы покончила с жизнью 27-летняя начинающая блогер Айлуна Рахимбекова. Она оставила предсмертную записку. В пресс-службе городской полиции заявили Zakon.kz о том, что назначена экспертиза.