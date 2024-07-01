Астанчанам запретили парковать авто на центральных улицах со 2 по 4 июля

Со 2 по 4 июля в Астане запрещается парковать автомобили вдоль ряда центральных улиц, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в акимате Астаны, в столице вводится "желтый" уровень террористической опасности в период проведения саммита ШОС со 2 по 4 июля. Введение такого уровня, в том числе, обозначает введение ограничений на передвижение транспортных средств и пешеходов на отдельных территориях.



"Управление административной полиции города сообщает, что в связи с этим на период действия "желтого" уровня жителям запрещается пользоваться парковками возле жилых комплексов, которые расположены вдоль пр. Мангилик ел, ул. Достык, Туркестан, Кунаева и пр. Кабанбай батыра", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом парковать машины внутри дворов или на параллельных/прилегающих к выше обозначенным улицам не запрещается.





"Также в эти дни вдоль данных улиц общественный транспорт курсировать не будет. Жителям будут предложены альтернативные маршруты, которые опубликуют в социальных сетях CTS", – рассказали в акимате.

Ранее Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом выступил с обращением к жителям Астаны, Алматы, Караганды и Кокшетау. В нем говорится о введении правового режима антитеррористической операции и установлении умеренного "желтого" уровня террористической опасности.

