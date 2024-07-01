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Астанчанам запретили парковать авто на центральных улицах со 2 по 4 июля

Астанчанам запретили парковать авто на центральных улицах со 2 по 4 июля , фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 21:33 Фото: pixabay
Со 2 по 4 июля в Астане запрещается парковать автомобили вдоль ряда центральных улиц, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в акимате Астаны, в столице вводится "желтый" уровень террористической опасности в период проведения саммита ШОС со 2 по 4 июля. Введение такого уровня, в том числе, обозначает введение ограничений на передвижение транспортных средств и пешеходов на отдельных территориях.

"Управление административной полиции города сообщает, что в связи с этим на период действия "желтого" уровня жителям запрещается пользоваться парковками возле жилых комплексов, которые расположены вдоль пр. Мангилик ел, ул. Достык, Туркестан, Кунаева и пр. Кабанбай батыра", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом парковать машины внутри дворов или на параллельных/прилегающих к выше обозначенным улицам не запрещается.


"Также в эти дни вдоль данных улиц общественный транспорт курсировать не будет. Жителям будут предложены альтернативные маршруты, которые опубликуют в социальных сетях CTS", – рассказали в акимате.

Ранее Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом выступил с обращением к жителям Астаны, Алматы, Караганды и Кокшетау. В нем говорится о введении правового режима антитеррористической операции и установлении умеренного "желтого" уровня террористической опасности. 

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