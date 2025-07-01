Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте со 2 по 4 июля

Фото: unsplash

Сильная жара обрушится на Астану, Алматы и Шымкент в ближайшие три дня – 2, 3 и 4 июля 2025 года. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане 2 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +30+32°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +30+32°С. 3 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +33+35°С .

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем . 4 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 3-8, днем 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем сильная жара +33+35°С . Прогноз погоды по Алматы 2 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +32+34°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +32+34°С. 3 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +34+36°С .

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем . 4 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +35+37°С . Прогноз погоды по Шымкенту 2 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +37+39°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +37+39°С. 3 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +40+42°С .

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем . 4 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +40+42°С . Материал по теме Синоптики предупредили жителей Алматы, Актобе и Астаны О том, какой будет погода в Казахстане в июле 2025 года, можете узнать здесь.

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