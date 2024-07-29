В столице Казахстана 30 июля обещают неблагоприятные метеоусловия

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия 30 июля во вторник лишь в одном городе РК. Это в Астане, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: