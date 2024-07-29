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Законодательство РК

В столице Казахстана 30 июля обещают неблагоприятные метеоусловия

В столице Казахстана 30 июля обещают неблагоприятные метеоусловия, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 02:23 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия 30 июля во вторник лишь в одном городе РК. Это в Астане, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее в Алматы и 15 областях было объявлено штормовое предупреждение.

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