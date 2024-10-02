Мороз и дожди с грозами: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 3-5 октября

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие трое суток – с 3 по 5 октября 2024 года.

По данным гидрометцентра, в столице прогнозируется мороз до -4°С, но будет без осадков, а в двух крупнейших мегаполисах страны ожидаются дожди с грозами, но будет тепло до +28°С.

В Астане:

3 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С мороза, днем +12+14°С тепла;

– переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С мороза, днем +12+14°С тепла; 4 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С мороза, днем +13+15°С тепла;

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С мороза, днем +13+15°С тепла; 5 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем +15+17°С тепла.

В Алматы:

3 октября – переменная облачность, ночью и утром – дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +19+21°С тепла;

– переменная облачность, ночью и утром – дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +19+21°С тепла; 4 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С тепла;

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С тепла; 5 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +22+24°С тепла.

В Шымкенте:

3 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С тепла;

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С тепла; 4 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +26+28°С тепла;

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +26+28°С тепла; 5 октября – переменная облачность, временами – дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +22+24°С тепла.

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