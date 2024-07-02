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Когда будут определены сроки референдума по строительству АЭС

Референдум , фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 18:08 Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев 2 июля после заседания Казахстанско-Китайского делового совета рассказал, на каком этапе находится подготовка к референдуму по поводу строительства АЭС, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, в данное время идет работа по разъяснению населению всех плюсов и возможностей при строительстве АЭС в Казахстане.

"Нами не рассматривается (строительство АЭС – Прим. ред.) как единичный проект. Это нужно рассматривать как начало атомной энергетики в Казахстане. Казахстан обладает уникальными компетенциями. Мы – номер один в мире по добыче урановой продукции. У нас есть уникальная научная база – Национальный ядерный центр и Институт ядерной физики. Также есть уникальный опыт с действующими исследовательскими атомными реакционерами", – дополнил Саткалиев.

Он подчеркнул, что у Казахстана абсолютная репутация в МАГАТЭ.

"В частности, в реализации крупных интонационных проектов. МАГАТЭ отметил прорыв Казахстана в части перевода наших реакторов на низкообогащенное топливо. У нас огромный потенциал в развитии урановой промышленности. Мы производим конечную продукцию по французским технологиям. Все это в комплексе дает очень серьезную базу и опыт в эксплуатации АЭС в Казахстане", – озвучил министр.

По его данным, до конца августа завершится работа с населением, и после этого с Центральной избирательной комиссией будут определены сроки референдума.

Ранее Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу строительства АЭС в Казахстане и сообщил, что референдум состоится осенью 2024 года.

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Саткалиев Алмасадам 2024 год АЭС
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