Аулчане Кызылординской области о Послании президента Казахстана: Рыбный кластер все же будет

В Послании президента Казахстана "Экономический курс "Справедливого Казахстана" большое внимание оказано развитию экономики страны. Глава государства отметил, что в РК есть все возможности сделать экономику мощнее, а также запустить новые прогрессивные проекты, передает Zakon.kz.

Работа по Посланию Президента РК продолжается во всех регионах Казахстана. В том числе и в Кызылординской области. Здесь регион активно участвует в производстве, переработке, экспорте различной продукции. Это и полезные ископаемые, и сельскохозяйственная продукция. На экспорт ежемесячно уходят нефть, рис, рыба и другие товары.

"Благодаря каждому Посланию Касым-Жомарта Токаева в стране определяется и новый курс, и продолжаются ранее озвученные инициативы. Поэтапный переход на новую экономическую модель с реальными улучшениями жизни казахстанцев - вот конечная цель этих Посланий. В Кызылординской области делается все возможное, чтобы ускорить результат. Более 40 новых экономических проектов уже работают. Аграрии региона экспортируют произведенные продукты питания, и на этом зарабатывают. Экономический эффект здесь виден сразу - зарабатывает хозяйство, развивается и село. В области немало примеров, когда крупных хозяйства решают социальные проблемы аулчан", — сказал руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгат Дуйсебаев.

По словам эксперта, экономические проекты аграрной сферы региона становятся разнообразнее, а их количество увеличивается. Так, например, многие хозяйства уже не только выращивают скот, но и создают настоящий кластер. То есть они уже выращивают корм, выпускают полуфабрикаты. Так и должны работать хозяйства на селе. Большое развитие получает и рыболовство, и рыбоводство в регионе.

В ТОО "Сервисно-заготовительный центр "Арал"" к 2026 году завершат крупный проект. Здесь увеличивают мощности - строят цеха по глубокой переработке рыбы, создают озерное хозяйство, где будут выращивать судака, и хотят привлечь сюда даже туристов.

"Благодаря тому, что государственная программа охватила многие этапы рыбного кластера, будет использован весь потенциал рыбной отрасли Кызылординской области. Важно и то, что будут не только открываться новые хозяйства и увеличится количество выращиваемой рыбы, но и то, что на 19 водоемах построят гидротехнические сооружения. Это дополнительный рычаг в развитии рыбоводческих хозяйств. Ведь сегодня рыбное хозяйство – это ведь не только производство и ловля. Большое значение имеет и спасение мальков. Их в основном собирают, когда рисоводы сбрасывают воду с полей", — отметил Талгат Дуйсебаев.

Для больших достижений в Кызылординской области создана и работает программа развития рыбной отрасли до 2030 года. В ее пунктах не только увеличение улова, но и зарыбление, выращивание рыбы, создание прудовых и садковых хозяйств, развитие переработки. И очередной пример в ее реализации - открытие прудового рыбоводного хозяйства по выращиванию карпа в Аральском районе. Несколько дней назад оно начало работать на базе ТОО "Арал Рыбторг".

"Мы хотим запустить карпа в 4 наших прудах, всего это займет 15 га. В июне 2024 года мы запустили почти 8 млн мальков карпа. До осени посмотрим, как они вырастут, и к этому времени увеличим площадь прудов. После этого планируем установить еще и инкубационный цех для 20 млн мальков. Для новых проектов нам нужна государственная поддержка, и я думаю, мы ее получим. Так как благодаря поддержке главы государства рыболовство в республике развивается быстрее, чем раньше ", — сказал руководитель товарищества Куаныш Умирзаков.

Рыбовод рассказывает, что благодаря слаженной работе первую партию выращенной рыбы они могут получить уже в 2025 году. По проекту можно получать ежегодно по 300 тонн карпа.

"Сейчас стало легче заниматься рыбной отраслью, так как со стороны государства оказывается реальная финансовая поддержка. Например, рыбоводным хозяйствам снизили налоги на 70%, выдается им и компенсация в размере 25% от вложенных инвестиций. Есть для них и субсидии на содержание - покупку кормов, лекарственных препаратов, а также на научную работу, и другие расходы. Эти субсидии выдают из областного бюджета, и они покрывают расходы от 30 до 50 процентов", — говорит Куаныш Умирзаков.

По информации областного управления сельского хозяйства и земельных отношений, в Кызылординской области, кроме Аральского моря, есть еще 203 озера рыбохозяйственного значения. Большая часть их передается по итогам тендера. Поэтому есть возможность заниматься рыболовством и дальше.

Благодаря региональной программе развития отрасли уже через 6 лет есть возможность производить товарную рыбу объемом до 16 тысяч тонн в год и тогда экспорт может увеличиться в 2 раза. Сейчас в области уже существует 71 озерное рыбоводческое хозяйство. В Аральском районе многие озера будут зарыблять естественным путем. Поэтому сейчас на них ведется подготовка - хозяйства чистят каналы, строятся гидросооружения, проводятся линии электропередачи.

Сегодня в Кызылординской области 10 рыбоперерабатывающих заводов, из них 4 имеют Еврокод. То есть их продукция идет на экспорт в Европу. В основном это окунь, судак, плотва и щука. Также на экспорт идут филе судака, рыбные фарш и мука, филе, замороженная рыба. К 2030 году, когда завершится госпрограмма, этот список продолжат и другие продукты рыбной отрасли.

Ранее Zakon.kz писал, что Касым-Жомарт Токаев, выступая со своим Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента первого сентября 2023 года, заявлял, что определяющими принципами нового экономического курса страны станут справедливость, инклюзивность, прагматичность.

Тогда во время выступления он отметил, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, наша страна сохраняет положительную динамику по всем ключевым показателям экономического развития.

Также в своем Послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев объяснил, для чего стране необходимо перейти к протекционистской экономической политике.