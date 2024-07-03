В преддверии саммита ШОС дорожную разметку обновили на трассе "Обход Астана"

Дорожники провели средний ремонт автодороги Р-10 "Обход Астана" в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает Zakon.kz.

Средний ремонт автодороги Р-10 "Обход Астаны" в преддверии саммита ШОС провела АО "НК "КазАвтоЖол".

"На поверхность дороги уложен щебеночно-мастичный асфальтобетон, а также обновлена дорожная разметка", – рассказали в нацкомпании.

Напомним, плановый средний ремонт на участке автодороги Р-10 "Обход Астана" начался 25 июня 2024 года. Тогда в АО "НК "КазАвтоЖол" уведомили, что ремонт дороги завершится 28 июня.