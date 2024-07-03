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В Астане из-за погоды запуск салюта может начаться раньше

В Астане из-за погоды запуск салюта может начаться раньше, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 19:12 Фото: акимат Астаны
В Астане 3 июля в связи с погодными условиями запуск салюта в честь Дня столицы и саммита ШОС может начаться на полчаса раньше, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает столичный акимат, ориентировочное время запуска фейерверка – между 21:30 и 22:30.

"Просим жителей и гостей города заранее планировать маршрут. В целях технической подготовки 3 июля с 19:00 частично территория ботсада будет перекрыта. Это ограждение необходимо для отделения технической зоны для безопасности граждан", – говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдать за салютом можно будет с прилегающих территорий, в том числе с территории сквера "Улытау".

"Салют организован за счет частных спонсорских средств", – подчеркнули в акимате.

Ранее стало известно, что в Астане 7 июля на территории ЭКСПО пройдет праздничное шоу-концерт "Заманауи домбыра", посвященное национальному Дню домбры. 

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