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Известный фотограф поделился красивыми снимками Алматы после дождя

Известный фотограф поделился красивыми снимками Алматы после дождя, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 18:34 Фото: Instagram/dots_foto
В Алматы второй день подряд идет дождь. Дмитрий Доценко решил не расстраиваться и запечатлел город после сильного дождя, который прошел 30 июня 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Снимки он разместил на странице в Instagram.

"Сегодня в Алматы после дождя были красивые виды. Сделал несколько снимков и поймал радугу".Дмитрий Доценко

Комментаторы в очередной раз поблагодарили фотографа за удачные кадры.

  • Я знала, что будет фото от вас после сегодняшнего дождя.
  • Как же оперативно вы это делаете, каждый раз удивляюсь!
  • Какая душа у вас прекрасная! Увидеть такие красоты и делиться с нами.
  • Красотища! Наконец-то долгожданная свежесть в городе.
  • Алматушка освежилась! Фото – класс!
  • Спасибо большое вам за красивое фото любимого города, – отмечают восторженные подписчики.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали о прогнозе погоды на 2, 3 и 4 июля в Астане, Алматы и Шымкенте. Если жителям столицы и Алматы нужно переждать непогоду, то в Шымкенте все без изменений и осадков.

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