Известный фотограф поделился красивыми снимками Алматы после дождя

В Алматы второй день подряд идет дождь. Дмитрий Доценко решил не расстраиваться и запечатлел город после сильного дождя, который прошел 30 июня 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Снимки он разместил на странице в Instagram.

"Сегодня в Алматы после дождя были красивые виды. Сделал несколько снимков и поймал радугу". Дмитрий Доценко

Комментаторы в очередной раз поблагодарили фотографа за удачные кадры.

Я знала, что будет фото от вас после сегодняшнего дождя.

Как же оперативно вы это делаете, каждый раз удивляюсь!

Какая душа у вас прекрасная! Увидеть такие красоты и делиться с нами.

Красотища! Наконец-то долгожданная свежесть в городе.

Алматушка освежилась! Фото – класс!

Спасибо большое вам за красивое фото любимого города, – отмечают восторженные подписчики.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали о прогнозе погоды на 2, 3 и 4 июля в Астане, Алматы и Шымкенте. Если жителям столицы и Алматы нужно переждать непогоду, то в Шымкенте все без изменений и осадков.