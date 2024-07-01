Известный фотограф поделился красивыми снимками Алматы после дождя
Фото: Instagram/dots_foto
В Алматы второй день подряд идет дождь. Дмитрий Доценко решил не расстраиваться и запечатлел город после сильного дождя, который прошел 30 июня 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Снимки он разместил на странице в Instagram.
"Сегодня в Алматы после дождя были красивые виды. Сделал несколько снимков и поймал радугу".Дмитрий Доценко
Комментаторы в очередной раз поблагодарили фотографа за удачные кадры.
- Я знала, что будет фото от вас после сегодняшнего дождя.
- Как же оперативно вы это делаете, каждый раз удивляюсь!
- Какая душа у вас прекрасная! Увидеть такие красоты и делиться с нами.
- Красотища! Наконец-то долгожданная свежесть в городе.
- Алматушка освежилась! Фото – класс!
- Спасибо большое вам за красивое фото любимого города, – отмечают восторженные подписчики.
Ранее синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали о прогнозе погоды на 2, 3 и 4 июля в Астане, Алматы и Шымкенте. Если жителям столицы и Алматы нужно переждать непогоду, то в Шымкенте все без изменений и осадков.
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