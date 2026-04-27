Опубликован прогноз засухи на май в Казахстане

Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом засухи на май 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По предварительным расчетам и с учетом сложившихся метеорологических условий, в мае текущего года умеренно засушливые условия ожидаются:

в Шалкарском районе Актюбинской области;

в Кордайском районе Жамбылской области.

"На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Отмечается, что по мере необходимости предварительный прогноз будет уточняться.

О том, какой будет погода в Казахстане в мае 2026 года, можете узнать по ссылке.