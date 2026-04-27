Общество

Опубликован прогноз засухи на май в Казахстане

лист, вода, засуха, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 18:01
Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом засухи на май 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По предварительным расчетам и с учетом сложившихся метеорологических условий, в мае текущего года умеренно засушливые условия ожидаются:

  • в Шалкарском районе Актюбинской области;
  • в Кордайском районе Жамбылской области.
"На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Отмечается, что по мере необходимости предварительный прогноз будет уточняться.

О том, какой будет погода в Казахстане в мае 2026 года, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
