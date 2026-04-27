Опубликован прогноз засухи на май в Казахстане
Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом засухи на май 2026 года, сообщает Zakon.kz.
По предварительным расчетам и с учетом сложившихся метеорологических условий, в мае текущего года умеренно засушливые условия ожидаются:
- в Шалкарском районе Актюбинской области;
- в Кордайском районе Жамбылской области.
"На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Отмечается, что по мере необходимости предварительный прогноз будет уточняться.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript