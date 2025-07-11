Зачем фламинго зеркало: в зоопарке Алматы раскрыли неожиданный секрет

Сегодня, 11 июля 2025 года, администрация Алматинского зоопарка предоставила интересную информацию о красивейших птицах – фламинго. Специалисты также рассказали, зачем этим птицам нужны зеркала, сообщает Zakon.kz.

Так, как отметили в пресс-службе зоопарка, яркое оперение красных фламинго невозможно не заметить.

За этой красотой скрывается масса интересных особенностей:

Свой насыщенный цвет фламинго получают не от природы, а из пищи. Рацион, богатый каротиноидами, окрашивает перья в оттенки от розового до ярко-красного.

Они могут долго стоять на одной ноге и делают это для отдыха и сохранения тепла.

Кормятся фламинго необычно – переворачивая голову вниз. Их клюв устроен так, что они "процеживают" воду, отфильтровывая пищу.

Они двигаются синхронно и производят множество разных звуков. В репертуаре фламинго около 10 различных сигналов тревоги.

Это очень социальные птицы, живущие большими колониями. И чем больше колония, тем в большей безопасности они себя чувствуют.

"И для этого в вольере с фламинго мы установили зеркало". Пресс-служба зоопарка Алматы

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Фламинго в Казахстане занесены в Красную книгу и входят в перечень редких и исчезающих видов животных.

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