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События

Зачем фламинго зеркало: в зоопарке Алматы раскрыли неожиданный секрет

фламинго, зеркало, интересное, зоопарк Алматы, птицы, факты, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 17:45 Фото: pexels
Сегодня, 11 июля 2025 года, администрация Алматинского зоопарка предоставила интересную информацию о красивейших птицах – фламинго. Специалисты также рассказали, зачем этим птицам нужны зеркала, сообщает Zakon.kz.

Так, как отметили в пресс-службе зоопарка, яркое оперение красных фламинго невозможно не заметить.

За этой красотой скрывается масса интересных особенностей:

  • Свой насыщенный цвет фламинго получают не от природы, а из пищи. Рацион, богатый каротиноидами, окрашивает перья в оттенки от розового до ярко-красного.
  • Они могут долго стоять на одной ноге и делают это для отдыха и сохранения тепла.
  • Кормятся фламинго необычно – переворачивая голову вниз. Их клюв устроен так, что они "процеживают" воду, отфильтровывая пищу.
  • Они двигаются синхронно и производят множество разных звуков. В репертуаре фламинго около 10 различных сигналов тревоги.
  • Это очень социальные птицы, живущие большими колониями. И чем больше колония, тем в большей безопасности они себя чувствуют.
"И для этого в вольере с фламинго мы установили зеркало".Пресс-служба зоопарка Алматы

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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