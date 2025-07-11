Зачем фламинго зеркало: в зоопарке Алматы раскрыли неожиданный секрет
Фото: pexels
Сегодня, 11 июля 2025 года, администрация Алматинского зоопарка предоставила интересную информацию о красивейших птицах – фламинго. Специалисты также рассказали, зачем этим птицам нужны зеркала, сообщает Zakon.kz.
Так, как отметили в пресс-службе зоопарка, яркое оперение красных фламинго невозможно не заметить.
За этой красотой скрывается масса интересных особенностей:
- Свой насыщенный цвет фламинго получают не от природы, а из пищи. Рацион, богатый каротиноидами, окрашивает перья в оттенки от розового до ярко-красного.
- Они могут долго стоять на одной ноге и делают это для отдыха и сохранения тепла.
- Кормятся фламинго необычно – переворачивая голову вниз. Их клюв устроен так, что они "процеживают" воду, отфильтровывая пищу.
- Они двигаются синхронно и производят множество разных звуков. В репертуаре фламинго около 10 различных сигналов тревоги.
- Это очень социальные птицы, живущие большими колониями. И чем больше колония, тем в большей безопасности они себя чувствуют.
"И для этого в вольере с фламинго мы установили зеркало".Пресс-служба зоопарка Алматы
Фламинго в Казахстане занесены в Красную книгу и входят в перечень редких и исчезающих видов животных.
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