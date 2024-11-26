Преступная схема незаконной миграции: 10 иностранцев выдворят из Казахстана, задержаны девять человек
Фото: polisia.kz
В Туркестанской области раскрыта преступная схема незаконной миграции. Об этом 26 ноября 2024 года рассказали в департаменте полиции региона, сообщает Zakon.kz.
Из релиза следует, что полиция пресекла деятельность группы, занимающейся оказанием помощи иностранным гражданам в незаконном пересечении государственной границы.
"Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью задержали девять человек, которые за незаконное вознаграждение предоставляли иностранцам поддельные судебные постановления для пересечения границы. По факту организации незаконной миграции и подделки документов проводится досудебное расследование. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Ведутся мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела".Пресс-служба ДП Туркестанской области
Кроме того, 10 иностранных граждан, которые пытались пересечь границу РК с помощью указанных фальшивых документов, были выдворены из страны.
8 ноября 2024 года стлало известно, что бывшие казахстанцы прилетели из США и России в Алматы, но их не пустили в страну.
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