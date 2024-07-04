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Долгожданный дождь надвигается на Шымкент

Долгожданный дождь надвигается на Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 16:23 Фото: pxhere
Синоптики РГП "Казгидромет" подготовили прогноз погоды на 5, 6 и 7 июля 2024 года по Астане, Алматы и Шымкенту. Согласно данным специалистов, в трех крупнейших городах страны пройдут дожди, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 5 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Температура воздуха ночью 12-14, днем 23-25 тепла.
  • 6 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ожидается слабый ветер. Температура воздуха ночью 13-15, днем 22-24 тепла.
  • 7 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 23-25 тепла.

Алматы

  • 5 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 26-28 тепла.
  • 6-7 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 16-18, днем 26-28 тепла.

Шымкент

  • 5 июля: небольшая облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 17-19, днем 33-35 тепла.
  • 6 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 18-20, днем 31-33 тепла.
  • 7 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 19-21, днем 31-33 тепла.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали уточнение к прогнозу засухи на июль 2024 года. По информации специалистов, площадь территорий, которым угрожает наступление атмосферной засухи, стремительно растет.

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