Долгожданный дождь надвигается на Шымкент

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Синоптики РГП "Казгидромет" подготовили прогноз погоды на 5, 6 и 7 июля 2024 года по Астане, Алматы и Шымкенту. Согласно данным специалистов, в трех крупнейших городах страны пройдут дожди, сообщает Zakon.kz.

Астана 5 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Температура воздуха ночью 12-14, днем 23-25 тепла.

6 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ожидается слабый ветер. Температура воздуха ночью 13-15, днем 22-24 тепла.

7 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 23-25 тепла. Алматы 5 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 26-28 тепла.

6-7 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 16-18, днем 26-28 тепла. Шымкент 5 июля: небольшая облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 17-19, днем 33-35 тепла.

6 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 18-20, днем 31-33 тепла.

7 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 19-21, днем 31-33 тепла. Ранее синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали уточнение к прогнозу засухи на июль 2024 года. По информации специалистов, площадь территорий, которым угрожает наступление атмосферной засухи, стремительно растет. Читайте также Преступную схему мошенников раскрыли полицейские Казахстана Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздники Скончалась известный журналист и редактор Мая Агибаева

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