Юный мотоциклист временно стал регулировщиком в Астане

Фото: Instagram/astanovka98

В Астане 4 июля 2024 года в объективы горожан попал поступок юного мотоциклиста. На одном из перекрестков, где не работал светофор, он помог водителям разъехаться, сообщает Zakon.kz.

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