Юный мотоциклист временно стал регулировщиком в Астане
Фото: Instagram/astanovka98
В Астане 4 июля 2024 года в объективы горожан попал поступок юного мотоциклиста. На одном из перекрестков, где не работал светофор, он помог водителям разъехаться, сообщает Zakon.kz.
Ролик опубликовал местный Instagram-паблик.
"До приезда патрульных мотоциклист временно решил стать регулировщиком на пересечении улиц Сейфуллина – Валиханова", – говорится в описании публикации.
Комментаторы неоднозначно отреагировали на поступок мотоциклиста:
- "Штраф, арест".
- "Дайте квартиру".
- "Молодец, красавчик".
- "Жаль, его оштрафуют".
- "По идее это запрещено".
- "Молодец, что шлем не снял".
- "Я только что там была, светофоры не работали..."
В столичном департаменте полиции мы узнали, действительно ли оштрафовали юношу.
"Сотрудниками полиции установлен 17-летний юноша, который регулировал дорожное движение. В присутствии законных представителей он предупрежден, что подобные действия небезопасны для жизни и здоровья регулировщика, не имеющего навыков, а также для участников дорожного движения. Как только был получен сигнал о неисправности светофоров из-за отключения электроэнергии, ситуацию на перекрестке взяли на контроль полицейские", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Астаны.
Ранее Казнет восхитил полицейский из Усть-Каменогорска, который под проливным дождем регулировал движение на улицах города.
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