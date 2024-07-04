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Юный мотоциклист временно стал регулировщиком в Астане

Юный мотоциклист временно стал регулировщиком в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 17:44 Фото: Instagram/astanovka98
В Астане 4 июля 2024 года в объективы горожан попал поступок юного мотоциклиста. На одном из перекрестков, где не работал светофор, он помог водителям разъехаться, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликовал местный Instagram-паблик.

"До приезда патрульных мотоциклист временно решил стать регулировщиком на пересечении улиц Сейфуллина – Валиханова", – говорится в описании публикации.

Комментаторы неоднозначно отреагировали на поступок мотоциклиста:

  • "Штраф, арест".
  • "Дайте квартиру".
  • "Молодец, красавчик".
  • "Жаль, его оштрафуют".
  • "По идее это запрещено".
  • "Молодец, что шлем не снял".
  • "Я только что там была, светофоры не работали..."

В столичном департаменте полиции мы узнали, действительно ли оштрафовали юношу.

"Сотрудниками полиции установлен 17-летний юноша, который регулировал дорожное движение. В присутствии законных представителей он предупрежден, что подобные действия небезопасны для жизни и здоровья регулировщика, не имеющего навыков, а также для участников дорожного движения. Как только был получен сигнал о неисправности светофоров из-за отключения электроэнергии, ситуацию на перекрестке взяли на контроль полицейские", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Астаны.

Ранее Казнет восхитил полицейский из Усть-Каменогорска, который под проливным дождем регулировал движение на улицах города.

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