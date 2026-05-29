Общество

"На вас оформили кредит": Нацбанк выступил со срочным предупреждением для казахстанцев

Фото: Zakon.kz
Национальный банк Казахстана (НБК) предупреждает граждан об участившихся случаях телефонного мошенничества с использованием схем психологического давления. Соответствующее заявление сегодня, 29 мая 2026 года, опубликовала пресс-служба монетарного регулятора, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, злоумышленники представляются сотрудниками операторов связи, медицинских организаций, почтовых служб и портала государственных услуг, чтобы получить доступ к личным кабинетам, банковским сервисам и денежным средствам граждан.

В связи с этим в Нацбанке раскрыли порядок схемы мошенников:

  • Под предлогом продления срока действия SIM-карты, записи на медицинский скрининг либо оформления налоговой отчетности злоумышленники получают SMS-коды. После этого они повторно связываются с гражданами, представляясь сотрудниками службы поддержки электронного правительства, и сообщают о подозрительной активности и оформлении онлайн-кредита. Под предлогом оказания помощи злоумышленники направляют ссылки через мессенджеры и предлагают связаться с "сотрудниками правоохранительных органов".
  • Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, злоумышленники оказывают психологическое давление и сообщают, что оформленный кредит якобы направлен на финансирование противоправной деятельности и угрожают блокировкой счетов. Для подтверждения своих слов они используют поддельные служебные удостоверения.
  • Далее злоумышленники перенаправляют граждан на подставных "работников Национального банка" и под предлогом подтверждения непричастности требуют оформления новых кредитов и перевода денежных средств на "безопасный счет". Также под предлогом сохранения сбережений граждан призывают к передаче денежных средств, золотых изделий и иных ценностей курьерам.
"Важно учитывать, что злоумышленники стремятся постоянно удерживать граждан на линии, ограничивая возможность критически оценить ситуацию либо проконсультироваться с родственниками или государственными органами по официальным каналам связи".Пресс-служба НБК

В связи с участившимися случаями мошенничества Нацбанк призывает казахстанцев:

  • не переходить по сомнительным ссылкам,
  • не сообщать SMS-коды, реквизиты банковских карт и иные персональные данные третьим лицам.
"При поступлении звонков от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками государственных органов или Национального банка, следует прекратить разговор и самостоятельно перезвонить по официальным номерам".Пресс-служба НБК

Гражданам напомнили, что работники Нацбанка не осуществляют аудио и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, а также не проводят денежные расчеты с населением.

"Если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы РК. Для получения консультации следует обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477", – заключили в пресс-службе НБК.

28 мая 2026 года Нацбанк сделал заявление о новой банкноте номиналом 500 тенге.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
