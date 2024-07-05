Утром 5 июля ДЧС Алматы выпустил оперативное предупреждение, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДЧС, в связи с сильными осадками в период с 5 по 7 июля в горных районах, прилегающих к городу Алматы, ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках. При превышении опасных отметок возможны разливы и подтопления.

"Просим воздержаться в ближайшие дни от походов в горы и не находиться вблизи русел рек", – говорится в сообщении.

Также 5 июля в горных районах Алматы пройдет дождь. В городе ожидается гроза, ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Кроме того, в Алматы на участке пр. Суюнбая временно будет организовано реверсивное движение.