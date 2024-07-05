Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

ДЧС Алматы выпустил оперативное предупреждение

Алматы, вид на город Алматы, зима, канатная дорога , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 08:16 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Утром 5 июля ДЧС Алматы выпустил оперативное предупреждение, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДЧС, в связи с сильными осадками в период с 5 по 7 июля в горных районах, прилегающих к городу Алматы, ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках. При превышении опасных отметок возможны разливы и подтопления.

"Просим воздержаться в ближайшие дни от походов в горы и не находиться вблизи русел рек", – говорится в сообщении.

Также 5 июля в горных районах Алматы пройдет дождь. В городе ожидается гроза, ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Кроме того, в Алматы на участке пр. Суюнбая временно будет организовано реверсивное движение.

Читайте также

Казахстан, защита от землетрясений, комплексный план, правительство
Как казахстанцев защитят от сильных землетрясений
Сколько казахстанских детей пойдут в первый класс в новом учебном году
Сколько казахстанских детей пойдут в первый класс в новом учебном году
Дома
Новое жилье получают жители Северо-Казахстанской области
Алия Абди
Погода Алматы 2024 год Горы Реки
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
Димаш Кудайберген анонсировал отъезд из Казахстана
Димаш Кудайберген анонсировал отъезд из Казахстана
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге
Врачи, больница, поликлиника, пациенты
В Казахстане изменились правила профессиональной оценки медиков
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: