Туман и гололед в Алматы: оперативное предупреждение ДЧС

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы обратились c важным предупреждением к горожанам и автовладельцам. В городе ночью и утром 11 марта 2025 года прогнозируют туман и гололед, сообщает Zakon.kz.

ДЧС города призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.

Так, чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;

переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

всегда смотрите перед собой под ноги;

следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

Тем временем на Шымбулаке сошла лавина. Лыжники нарушили правила. Две трассы закрыли.

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Пока алматинцев предупреждают о непогоде, в Астане уже разыгрался буран. Коммунальным службам приходится функционировать в бесперебойном усиленном режиме. К примеру, с утра 10 марта 2025 года на уборку снега в столице вышли почти 2 600 дорожных рабочих и 1 645 единиц спецтехники.

Также, по последним данным, в аэропорту зафиксирована задержка 14 рейсов.

О погоде по стране на 11, 12 и 13 марта можно прочитать подробно по этой ссылке.