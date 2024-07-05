Опасность подтопления миновала: на набережной реки Жайык начали убирать мешкотары

Под председательством заместителя акима Атырауской области Жасулана Бисембиева в РСК состоялось заседание оперативного штаба по вопросам санитарной очистки и уборки мешкотары вдоль бетонной набережной реки Жайык, сообщает Zakon.kz.

Жасулан Бисембиев отметил, что опасность подтопления участков вдоль набережной на сегодняшний день миновала. По его словам, теперь стоит задача очистить набережную от защитных сооружения. В связи с этим в Атырау начаты работы по уборке мешкотары на набережной реки Жайык.

"Мы должны произвести уборку мест, где во время ЧС были возведены защитные мешки с песком вдоль бетонной набережной. По поручению акима области набережная была разделена на 16 участков, и за каждым участком закреплен ответственный и подведомственные организации, данная практика показала свою эффективность. В целом, акимат города работает в этом направлении", – рассказал он.

По его словам, для эффективного использования времени и качественной работы необходима совместная работ.

"Основная задача – убрать мешки на набережной и очистить данную территорию. Работы необходимо завершить в течение недели", – резюмировал Жасулан Бисембиев.

1 июня 2024 года в оперштабе по ЧС Атырауской области сообщили, что уровень воды в реке Жайык впервые пошел на спад.