Вода в реке Жайык превысила критическую отметку и продолжает прибывать

Оперативный штаб по ЧС Атырауской области 10 мая предоставил сводку по ситуации на реке Жайык, сообщает Zakon.kz.

Произошло изменение уровня воды:

– в селе Индербор произошло повышение уровня воды в Жайыке на 22 см, общий уровень воды – 1014 см, критический уровень – 845 см;

– в селе Махамбет вода в реке выросла на 16 см, уровень воды – 924 см, критический уровень – 850 см;

– в Атырау произошел подъем воды в реке на 6 см, уровень воды – 528 см, критический уровень – 550 см;

– в селе Жанаталап рост уровня составил 4 см, уровень воды – 379 см, критический уровень – 500 см;

– село Еркинкала рост составил 4 см, уровень воды – 339 см при критическом в 450 см.

Для защиты от паводка между селами Махамбет и Сарытогай временно демонтировали дорогу, в связи с чем транспортное сообщение там приостановлено.

"Со стороны реки Урал наблюдается обильный приток воды. В целях снижения ее уровня с помощью специальной техники была разорвана дорога и проведены работы по установке двух труб длиной 11 метров и шириной 1,5 метра. В связи с этим дорожное сообщение между населенными пунктами временно приостановлено, а сельчанам разъяснена ситуация", – сообщил аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев.

Общая протяженность дороги, соединяющей сельский округ Махамбет и село Сарытогай, составляет 5 километров. В селах Махамбет и Сарытогай проживает 12 924 человека.

Утром 20 мая сообщалось, что в населенном пункте Индербор Индерского района Атырауской области повышается уровень воды в Жайыке.