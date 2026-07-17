Алматинец пожарил яичницу на сковороде, раскаленной под солнцем

Алматинцы переживают аномальную жару. Столбики на термометрах превысили +40 градусов. Пока одни ищут способы охладиться, другие наслаждаются летом и жарят яичницу буквально под палящими лучами солнца, сообщает Zakon.kz.

Неординарный метод приготовления яичницы применил местный житель. В этом ему помогла сильная жара. Он под солнцем оставил сковороду и вскоре она нагрелась так, что яйцо сразу стало жариться.

"53 градуса жары в Алматы! Сейчас будем жарить яичницу на солнце. Сковородка горячая стала, нагрелась хорошо. Конечно, не как на газе, но, смотрите, пять минут – и яичница готова. Берегите себя в такую жару", – говорит пользователь Мухамед Али.

Казахстанцы горячо обсудили видео:

Я яйца собрала и забыла на улице, на бочке оставила. К вечеру принесла, разбила белок, а он уже сваренный.

Наконец-то я ощущаю лето! С большим удовольствием сегодня взяла отгул на работе и гуляла по городу, наслаждалась солнышком.

Ребята! Берегите питомцев! Не гуляйте с собаками по асфальту в жару, а уличным собакам возле будок организуйте тень и поильник.

Температура воздуха измеряется в тени.

Нет тут такой жары, не вводите людей в заблуждение. Максимально был 41 градус.

Жителям южной столицы осталось пережить еще три дня сильнейшей жары. По прогнозу синоптиков, до 20 июля температура будет достигать +42°C. Затем в город придут дожди, грозы и долгожданное похолодание, однако вместе с ними усилится ветер и возрастет риск града.