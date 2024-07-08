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Как изменилась ситуация в затопленном Семее: аким города лично помогает откачивать воду

Как изменилась ситуация в затопленном Семее, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2024 22:40 Фото: кадр из видео
В акимате Семея сообщили, что коммунальщики полностью откачали дождевую воду на кольцевой развязке левобережья, передает Zakon.kz.

"Коммунальные службы продолжают активно работать по откачке воды не только на кольцевых развязках, но и в других частях города", – сообщили в ведомстве.

Непрерывно продолжаются работы в мкр. Карагайлы, пос. Восточный, ул. Кабанбай батыра, ул. Селевина и т. д.


По информации Telegram-канала Abai News аким Семея Нурбол Нурсагатов лично помогает откачивать дождевую воду. Об этом сообщил пресс-секретарь городского акимата, опубликовав короткое видео, в ответ на вопрос о местонахождении акима.


По его словам, аким города Нурбол Нурсагатов в данный момент работает в полевых условиях вместе с коммунальными службами, находясь по щиколотку в воде.

Ранее сообщалось, что за сутки в Семее выпала месячная норма осадков и из-за этого в системе ливневой канализации скопилось большое количество воды.

На данный момент на откачке воды задействованы 14 единиц вакуумных ассенизаторских машин, восемь единиц передвижных мотопомп и восемь единиц автомашин с цистернами. Также на очистке водоприемных колодцев дренажно-ливневой канализации задействована илососная и каналопромывочная техника. На текущий момент откачано более 7 тыс. литров воды.


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