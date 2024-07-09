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По 208 тысяч "выплатит" казахстанцам крупная нефтяная компания

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 09:59 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Казахстанская национальная нефтяная компания АО НК "КазМунайГаз" якобы предлагает жителям страны компенсации по 208 тыс. тенге. Фальшивую рекламу активно рассылают в Казнете, сообщает Zakon.kz.

В сообщении отмечено, чтобы получить выплату, нужно перейти по сомнительной ссылке и сообщить личные данные. Специалисты Stopfake.kz подчеркивают, это дело рук интернет-преступников.

В пресс-службе АО "НК "КазМунайГаз" также прокомментировали уловку мошенников.

По 208 тысяч "выплатит" казахстанцам крупная нефтяная компания, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 09:59

Фото: Stopfake.kz

Компания призывает казахстанцев быть осторожными и не поддаваться на уловки мошенников.

"Реклама выплат – очередной фейк. Важно всегда проверять источники информации, такие как официальный сайт и официальные аккаунты в социальных сетях, чтобы быть уверенными в достоверности предлагаемых инвестиционных возможностей или других предложений. "КазМунайГаз" официально заявляет, что имеет только один официальный сайт – kmg.kz. Все остальные сайты, действующие от имени компании, являются мошенническими".Пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"

Ранее в Казнете активно распространяли видео с участием председателя правления АО "НАК "Казатомпром" Меиржана Юсупова. Тогда он рассказывал о запуске платформы для заработка на инвестициях. Специалисты подробно объяснили, почему не стоит верить этому ролику.

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