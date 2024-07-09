"Асфальт крошится в руках" – министр транспорта прокомментировал критику Бектенова

Министр транспорта РК Марат Карабаев 9 июля на пресс-конференции правительства прокомментировал критику премьер-министром Олжасом Бектеновым качества асфальта, который был уложен в этом году в Актюбинской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

От отметил, что речь идет об участке дороги местного значения, где был некачественно уложен асфальт.

"На дорогах местного значения платность не введена. Данный участок был восстановлен полностью за счет средств подрядной организации. От государства никаких дополнительных денег выделено не было", – заявил министр.

Ранее глава Кабмина Олжас Бектенов озвучил, что множество жалоб о состоянии дорог поступает от казахстанцев, и основные претензии предъявляются к местным дорогам.

В пример он привел жителей Мугалжарского района Актюбинской области, которые показали качество уложенного в этом году асфальта между селами Джурун и Каракол.