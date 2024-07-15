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В Астане перекроют еще одну улицу

В Астане перекроют еще одну улицу, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 09:15 Фото: Zakon.kz
С 07:00 15 июля до 07:00 16 июля текущего года участок по переулку Келешек от проспекта Тлендиева до улицы Жанаконыс будет перекрыт полностью, сообщает Zakon.kz.

На указанном участке будут проводиться работы по среднему ремонту дорожного полотна, передает акимат столицы со ссылкой на ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны".

Движение автотранспортных средств будет осуществляться по прилегающим улицам.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ". Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны

12 июля в Астане частично перекрыли транспортную развязку на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Сарайшык.

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