Сильная жара, град и шквал: в Алматы и 13 областях объявлено штормовое предупреждение

В Алматы и 13 областях Казахстана на 10 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на севере, юге, в горных районах области, порывы 17-22 м/с. В Конаеве днем гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Алматы днем гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15 м/с.



В горных районах Жетысуской области сильный дождь, на востоке, в центре, горных районах области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области, порывы 15-20, в районе Алакольских озер 23-28 м/с. В Талдыкоргане днем гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем в центре Мангистауской области гроза. Ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 38-42 градуса. В Актау сохраняется сильная жара 39 градусов.

Днем на севере Актюбинской области сильный дождь, град, шквал. Ночью на севере, востоке, днем на большей части области гроза. Ветер восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Актобе днем сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке Атырауской области гроза. Ветер северо-западный днем на юге области, порывы 15-20 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара 35 градусов. В Атырау ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

На западе Костанайской области гроза, днем град. Ветер восточный днем на западе области, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Кызылординской области гроза.

На востоке, юге Карагандинской области гроза. Ветер северо-восточный днем на юге области, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске гроза, днем град. Ветер северо-западный днем, порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке, юге Абайской области гроза, днем на севере, юге, в центре области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на севере, востоке, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Семее ветер северо-западный днем, порывы 15-20 м/с.

Днем в горах Туркестанской области гроза.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области гроза, днем град, шквал. Ветер северный, северо-западный днем на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем гроза. Ветер северный, северо-западный днем, порывы 18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере Павлодарской области туман.

Ранее в "Казгидромете" предоставили прогноз опасных метеорологических явлений по Казахстану на 10 июля 2024 года. Подробнее можно прочитать здесь.

