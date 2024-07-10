В двух районах Алматы отключат воду

В Алматы на 16 июля 2024 года запланированы профилактические работы на сетях водоснабжения. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГПК "Алматы су".

В распространяемом сообщении сказано, что 16 июля с 09:00 до 21:00 будет проведена замена оборудования.

Также отмечено, что будет ограничена подача холодной воды в некоторых районах города.

Участки с ограниченным водоснабжением:

Медеуский район: пр. Достык – ул. Хаджи Мукана – пр. Назарбаева – ул. Сатпаева, мкр. Самал-1,2,3.

пр. Достык – ул. Хаджи Мукана – пр. Назарбаева – ул. Сатпаева, мкр. Самал-1,2,3. Бостандыкский район: пр. аль-Фараби – ул. Западная Желтоксан – ул. Ганди – пр. Назарбаева.

Стоит уточнить, что после работ возможны временные изменения качества воды.

"Рекомендуется воздержаться от использования стиральных/посудомоечных машин и иных приборов до полной промывки линий водопровода". ГКП "Алматы Су"

Для получения дополнительной информации жители города могут обратиться в диспетчерскую службу ГКП "Алматы Су".

В заключении алматинцев попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее сообщалось, что с 23:00 9 июля до 11:00 11 июля движение будет перекрыто на участке от улицы Набережной до улицы Утегенова. Объезд будет обеспечен по улицам Набережной, Баязитовой, Казыбек Таусарулы и Утегенова.