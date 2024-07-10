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Законодательство РК

Порядка 100 млн тенге принесли в казну Казахстана нарушения большегрузов

Порядка 100 млн тенге принесли в казну Казахстана нарушения большегрузов, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 09:30 Фото: unsplash
По инициативе Министерства транспорта РК по республике было организовано рейдовое мероприятие под эгидой "Внимание, тяжеловесный автотранспорт", в ходе которого был усилен контроль за проездом тяжеловесных автотранспортных средств (АТС), в том числе за самосвалами, сообщает Zakon.kz.

Говоря о промежуточных итогах рейдовых мероприятий по весовому контролю большегрузов, следует отметить, что больше всего штрафов наложено в Мангистауской, Актюбинской и Жетысуской областях.

"В результате данных рейдовых мероприятий были выявлены 293 нарушения с наложением административного штрафа в сумме порядка 100 млн тенге. В целом, с начала акции инспекциями транспортного контроля были осуществлены 30 выездов совместно с представителями средств массовой информации", – говорится в сообщении, опубликованном 10 июля 2024 года.

В Минтранспорта отметили, что при перевозках большегрузными самосвалами часто допускаются нарушения правил дорожного движения и правил перевозок грузов, в том числе допустимых весогабаритных параметров автотранспортных средств.

"На сегодняшний день всего по стране зарегистрировано более 450 тыс. грузовых транспортных средств, из них более 60 тыс. – самосвалы. Напомним, что допустимая и разрешенная нагрузка – 25 тонн".Пресс-служба Министерства транспорта РК

В ведомстве также напомнили, что при перевозке грузов необходимо обеспечить соблюдение допустимых параметров, установленных приказом профильного министерства от 26 марта 2015 года №342.

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Ранее сообщалось, что ограничения для движения грузовиков по дорогам Казахстана планируют ввести с 2025 года.

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