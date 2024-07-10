МВД обратилось к водителям, требующим у полицейских документы

В Министерстве внутренних дел РК обратились к участникам дорожного движения, прокомментировав появившиеся в соцсетях видео, где водители требуют документы у полицейских, передает Zakon.kz.

В МВД отмечают, что это препятствует их работе. Законом "О дорожном движении" и Правилами дорожного движения определены конкретные основания, а также порядок действий полицейских и водителей при остановке транспортного средства.

Так, при остановке автомашины полицейский должен подойти, представиться, предъявить служебное удостоверение и разъяснить причину остановки. В свою очередь водитель обязан выполнить законные требования сотрудника органов внутренних дел. А сотрудник полиции не обязан предъявлять документы, подтверждающие проведение оперативно-профилактических мероприятий.

"Невыполнение законных требований полицейского, противоправное вмешательство в его деятельность при исполнении им своих служебных обязанностей влечет административную ответственность в виде штрафа в размере 30 МРП либо ареста на срок до 15 суток". Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев

Ранее в МВД уже призывали неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.