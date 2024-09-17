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Как выглядит Кульджинский тракт после реконструкции

Как выглядит Кульджинский тракт после реконструкции, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 10:26 Фото: Управление городской мобильности Алматы
В Алматы завершена реконструкция проезжей части Кульджинского тракта на участке от пр. Рыскулова до ул. Бухтарминской. Как выглядит реконструированный участок важной трассы, показали в управлении городской мобильности южной столицы, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что проезжая часть расширена с четырех до шести полос на участке протяженностью 2,3 км, что повысило его пропускную способность почти в два раза.

Как выглядит Кульджинский тракт после реконструкции, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 10:26

Фото: Управление городской мобильности Алматы

"На всей протяженности реконструированного участка произведены работы по устройству основания проезжей части, укладке нижних и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия. Также установлены новые опоры освещения и нанесена временная дорожная разметка", – рассказали в Управлении городской мобильности Алматы.

При этом, как уточнили в ведомстве, продолжаются работы по устройству барьерного ограждения по краям дороги и тротуаров шириной от 2 до 3 м с двух сторон дороги.

"Полностью проект планируется завершить до конца текущего года".Управление городской мобильности Алматы

Ранее сообщалось, что реконструкция проезжей части Кульджинского тракта от пр. Рыскулова до ул. Бухтарминской завершится раньше заявленного срока.

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