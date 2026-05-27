#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
477.48
555.83
6.65
События

Дожди с грозами и шквалистый ветер ожидаются в Казахстане 28 мая

дожди с грозами, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2026 16:21 Фото: pexels
28 мая практически по всей территории страны прогнозируются дожди с грозами, местами сильные осадки, град и шквалистый ветер. РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды на ближайшие сутки, передает корреспондент Zakon.kz

Согласно прогнозу синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 28 мая 2026 года, погоду в стране будет определять ложбина активного северо-западного циклона и атмосферные фронты.

"С прохождением ложбины активного северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов по всей республике ожидаются обильные дожди с грозами, возможно выпадение града и шквалистый ветер", – говорится в сообщении синоптиков.

Вместе с тем в большинстве регионов ожидается усиление ветра, а на юге и юго-западе Казахстана возможны пыльные бури. В ночные и утренние часы на юго-западе также прогнозируется туман.

Высокая пожарная опасность сохранится в Карагандинской, Актюбинской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской, на севере, востоке, в центре Мангистауской, на востоке Атырауской, на северо-западе, западе, юге, востоке Костанайской, на западе, юге Акмолинской, на западе, северо-востоке Северо-Казахстанской, на западе, в центре Кызылординской, на севере Жамбылской, Алматинской, на западе, юге Восточно-Казахстанской области.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается на юге, севере Кызылординской, Карагандинской, на северо-востоке Мангистауской, в центре, на северо-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на северо-востоке Павлодарской, на востоке области Жетысу, Абай, на востоке, юге, в центре области Улытау, на севере Туркестанской, на юго-востоке Акмолинской области.

Ранее синоптики предупреждали, что дожди и грозы накроют территорию Казахстана в первый день Курбан айта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Сильные дожди с градом и шквалистым ветром ожидаются в Казахстане
17:32, 10 июля 2024
Сильные дожди с градом и шквалистым ветром ожидаются в Казахстане
дождь и женщина
17:11, 29 марта 2024
Дожди и грозы, а также ветер ожидаются в течение недели в Алматы
заморозки, окно
11:44, 17 сентября 2025
Заморозки, похолодание, сильные дожди и град обрушатся на Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джейк Масси
16:26, Сегодня
Канадский легионер "Барыса" Джейк Масси рассказал, почему решил остаться в Астане
Хамзат Чимаев
16:17, Сегодня
Бывший соперник Рахмонова объяснил поражение Хамзата Чимаева отсутствием сборов в России
Елена Рыбакина появилась на корте перед матчем второго круга "Ролан Гаррос"
15:59, Сегодня
Елена Рыбакина появилась на корте перед матчем второго круга "Ролан Гаррос"
Соболенко рассказала, как играет с дорогими украшениями
15:42, Сегодня
Как Соболенко играет в 32-х градусную жару в Париже с 23-ю каратами бриллиантов на шее
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: