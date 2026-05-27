Дожди с грозами и шквалистый ветер ожидаются в Казахстане 28 мая

28 мая практически по всей территории страны прогнозируются дожди с грозами, местами сильные осадки, град и шквалистый ветер. РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды на ближайшие сутки, передает корреспондент Zakon.kz

Согласно прогнозу синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 28 мая 2026 года, погоду в стране будет определять ложбина активного северо-западного циклона и атмосферные фронты.

"С прохождением ложбины активного северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов по всей республике ожидаются обильные дожди с грозами, возможно выпадение града и шквалистый ветер", – говорится в сообщении синоптиков.

Вместе с тем в большинстве регионов ожидается усиление ветра, а на юге и юго-западе Казахстана возможны пыльные бури. В ночные и утренние часы на юго-западе также прогнозируется туман.

Высокая пожарная опасность сохранится в Карагандинской, Актюбинской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской, на севере, востоке, в центре Мангистауской, на востоке Атырауской, на северо-западе, западе, юге, востоке Костанайской, на западе, юге Акмолинской, на западе, северо-востоке Северо-Казахстанской, на западе, в центре Кызылординской, на севере Жамбылской, Алматинской, на западе, юге Восточно-Казахстанской области.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается на юге, севере Кызылординской, Карагандинской, на северо-востоке Мангистауской, в центре, на северо-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на северо-востоке Павлодарской, на востоке области Жетысу, Абай, на востоке, юге, в центре области Улытау, на севере Туркестанской, на юго-востоке Акмолинской области.

Ранее синоптики предупреждали, что дожди и грозы накроют территорию Казахстана в первый день Курбан айта.