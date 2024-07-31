7 минут под водой: стали известны подробности спасения девочки в Боровом

Заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Акылбек Ахметжанов на брифинге 31 июля 2024 года озвучил подробности спасения девочки в Боровом. Она находилась под водой 7 минут, сообщает Zakon.kz.

Ахметжанов сообщил, что с начала года спасены 250 человек, из них 63 несовершеннолетних.

"Спасают не только наши сотрудники, но и обычные граждане. Как пример хочется привести один случай, произошедший в Боровом буквально неделю назад. Там 43-летний предприниматель Рустем Шаймерденов смог найти и спасти девочку, которая была под водой 7 минут. Страна должна знать своих героев!" – заявил он.

По его данным, с начала купального сезона в стране утонули 102 человека, из них 35 детей. В большинстве случаев трагедии произошли на несанкционированных и необорудованных пляжах.

За последние десять дней водной стихией унесены жизни более 2 тыс. человек, из них 701 – дети.

16 июля сообщалось, что астанчане попали в опасную для жизни ситуацию из-за непогоды в Боровом.