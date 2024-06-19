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Президент назвал "Таза Қазақстан" важным политическим проектом

Таза Казакстан, Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 12:55 Фото: akorda.kz
На торжественной церемонии награждения граждан страны, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях, Касым-Жомарт Токаев высказался об акции "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.
"Как вы знаете, в стране была запущена экологическая акция "Таза Қазақстан". Это очень важный социальный и даже политический проект, призванный объединить усилия во имя общего дела, благоустроить наши города и села, развить экологическое сознание в обществе. Его инициаторами стали, прежде всего, такие же ответственные граждане, как вы. Трудовой подвиг, совершенный во имя страны, никогда не будет забыт. Поэтому сегодняшние награды – это проявление безграничной благодарности народа", – сказал президент.

Глава государства наградил спасателей, волонтеров, тружеников, общественных деятелей, военных, врачей и предпринимателей, а также руководителей крупного бизнеса, принимавших активное участие в противопаводковых мероприятиях.

Касым-Жомарт Токаев во время выступления высоко оценил усилия волонтеров и назвал их героями нашего времени, воплощением подлинного патриотизма и ответственного гражданства. Также он отметил поступок юной казахстанки из Кентау.

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