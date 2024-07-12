Акция "Таза Қазақстан" продолжается в Восточно-Казахстанской области

Жители области проявили высокую активность, инициируя субботники. Так, 12 июля акция "Таза Қазақстан" прошла в Глубоковском районе.

Общими усилиями в поселке Глубокое благоустроили территорию пляжа, расположенного в микрорайоне Киргородок.

"Сегодня были установлены скамейки, урны, мангальные зоны, контейнерные площадки, раздевалки, туалеты, в воде – плавательные сигналы. Для безопасности отдыхающих произвели монтаж камер видеонаблюдения, системы оповещения". Участница акции Елизавета Каирбекова

Фото: пресс-центр ВКО

Для детей установлены игровые площадки, а для любителей активного образа жизни – спортивные площадки для игр в футбол, волейбол, теннис.

"Экологические акции будут продолжены. Сегодня в рамках акции мы очистили берега рек и обочины от мусора. Это мероприятие продлится до осени. Считаю, что акция "Таза Қазақстан" является важным мероприятием, которое не только способствует поддержанию чистоты окружающей среды, но и воспитывает у подрастающего поколения желание бережно относиться к природе родного края". Жительница села поселка Глубокое Роза Советхановна

Фото: пресс-центр ВКО

Следует отметить, что в области для высокой эффективности экологической акции "Таза Қазақстан" стартовал проект "Эко сақшы". Первый эко-тур прошел в Самарском районе, где был организован семинар по обучению эко-патрулей, назначенных из сельских округов района Самар. В завершении проведен субботник на берегу Бухтарминского водохранилища с участием эко-патрулей района, активистов молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел" и волонтеров.

Фото: пресс-центр ВКО

Всего с начала старта акции "Таза Қазақстан" в Восточно-Казахстанской области привели в порядок 204 парка и сквера, 323 историко-культурных памятника и 859 социальных объектов. Очистили 6,8 тыс. водных объектов, 26 фонтанов, 348 км арыков. В населенных пунктах вывезли 29 тыс. тонн мусора.

В настоящее время в регионе ведутся работы по ремонту фасадов 42 многоквартирных жилых домов и нанесению муралов. Мероприятия направлены на придание единого архитектурного облика населенных пунктов.