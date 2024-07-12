Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Акция "Таза Қазақстан" продолжается в Восточно-Казахстанской области

Продолжается в Восточно-Казахстанской области, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 12:17 Фото: пресс-центр ВКО
Жители области проявили высокую активность, инициируя субботники. Так, 12 июля акция "Таза Қазақстан" прошла в Глубоковском районе.

Общими усилиями в поселке Глубокое благоустроили территорию пляжа, расположенного в микрорайоне Киргородок.

"Сегодня были установлены скамейки, урны, мангальные зоны, контейнерные площадки, раздевалки, туалеты, в воде – плавательные сигналы. Для безопасности отдыхающих произвели монтаж камер видеонаблюдения, системы оповещения". Участница акции Елизавета Каирбекова
Продолжается в Восточно-Казахстанской области, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 12:17

Фото: пресс-центр ВКО

Для детей установлены игровые площадки, а для любителей активного образа жизни – спортивные площадки для игр в футбол, волейбол, теннис.

"Экологические акции будут продолжены. Сегодня в рамках акции мы очистили берега рек и обочины от мусора. Это мероприятие продлится до осени. Считаю, что акция "Таза Қазақстан" является важным мероприятием, которое не только способствует поддержанию чистоты окружающей среды, но и воспитывает у подрастающего поколения желание бережно относиться к природе родного края". Жительница села поселка Глубокое Роза Советхановна
Продолжается в Восточно-Казахстанской области, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 12:17

Фото: пресс-центр ВКО

Следует отметить, что в области для высокой эффективности экологической акции "Таза Қазақстан" стартовал проект "Эко сақшы". Первый эко-тур прошел в Самарском районе, где был организован семинар по обучению эко-патрулей, назначенных из сельских округов района Самар. В завершении проведен субботник на берегу Бухтарминского водохранилища с участием эко-патрулей района, активистов молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел" и волонтеров.

Продолжается в Восточно-Казахстанской области, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 12:17

Фото: пресс-центр ВКО

Всего с начала старта акции "Таза Қазақстан" в Восточно-Казахстанской области привели в порядок 204 парка и сквера, 323 историко-культурных памятника и 859 социальных объектов. Очистили 6,8 тыс. водных объектов, 26 фонтанов, 348 км арыков. В населенных пунктах вывезли 29 тыс. тонн мусора.

В настоящее время в регионе ведутся работы по ремонту фасадов 42 многоквартирных жилых домов и нанесению муралов. Мероприятия направлены на придание единого архитектурного облика населенных пунктов.

Продолжается в Восточно-Казахстанской области, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 12:17

Фото: пресс-центр ВКО

Читайте также

Жителей Карагандинской области обучают новым профессиям по проекту Jumys Tap
Жителей Карагандинской области обучают новым профессиям по проекту Jumys Tap
Спад жары и ливни прогнозируются в Казахстане 13, 14 и 15 июля
Спад жары и ливни прогнозируются в Казахстане 13, 14 и 15 июля
Суд Шымкента отказал госучреждению во взыскании средств с ТОО, благоустраивавшему деловой центр
Суд Шымкента отказал госучреждению во взыскании средств с ТОО, благоустраивавшего деловой центр
Айсулу Омарова
Восточно-Казахстанская область акимат 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: озвучен размер возмещения
МВД обратилось к водителям, требующих у полицейских документы
МВД обратилось к водителям, требующим у полицейских документы
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Фонд Токаева "вернет" казахстанцам от 500 тысяч тенге за 72 часа
В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием
В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: