Акция "Таза Қазақстан" продолжается в Западно-Казахстанской области

Жители области проявили высокую инициативу, организовав субботники. Таким образом, 12 июля акция "Таза Қазақстан" и марафон "Добрых дел" прошла в четырех районах Западно-Казахстанской области и в городе Уральск.

"Основная цель акции "Таза Қазақстан" — привлечение внимания к вопросам охраны окружающей среды и вовлечение молодежи в экологические инициативы. Мы стремимся улучшить состояние окружающей среды и воспитать ответственное отношение к природе". Председатель молодежного общественного объединения "Ғасыр" Болатбек Сахиев

В Уральске была организована уборка парков и набережной реки Урал, посадка деревьев, были установлены информационные стенды и проведены мастер-классы по сортировке отходов. Участвовало более 200 человек, включая студентов, школьников и жителей города.

"Планы на будущее: регулярное проведение таких акций, расширение географии мероприятий, привлечение большего числа участников и работа над образовательными программами для повышения экологической грамотности населения".

Фото: Акимат Западно-Казахстанской области

"Мы стремимся создать культуру ответственного отношения к природе и вовлечь жителей в активные экологические действия". Председатель НПО Бурлинского района Ербол Балгереевич

В городе Аксай Бурлинского района также были организованы уборки общественных мест, посадка деревьев, установка урн для раздельного сбора мусора и семинары о сохранении экологии. В мероприятиях приняли участие около 200 человек, включая волонтеров, школьников, студентов и жителей города.

"Планы на будущее: регулярные акции, расширение числа участников, проведение образовательных программ и сотрудничество с бизнесом и другими НПО для улучшения экологической ситуации в регионе".

Фото: акимат Западно-Казахстанской области

На сегодняшний день в санитарных работах, организованных с апреля текущего года, приняли участие более 131 тысячи жителей, более 3 тысяч учреждений и предприятий, около 74 тысяч частных дворов.

Убраны территории 231 парка и сквера, высажено более 48 тысяч различных саженцев деревьев. Проведена уборка на территории 1221 социального объекта и 525 историко-культурных памятников. В экологическом месячнике задействовано 1197 единиц техники, вывезено 49 307 тонн мусора.

В конце июля планируется провести акцию "Таза жағалау", целью которой является очистка берегов рек и водоемов от мусора. Эта инициатива направлена на восстановление экосистем водных ресурсов и предотвращение загрязнения водоемов бытовыми и промышленными отходами.

Фото: акимат Западно-Казахстанской области

В августе состоится акция "Таза ауыл", направленная на улучшение санитарного состояния сельских населенных пунктов. В рамках этой акции будут проведены массовые уборки в селах, а также мероприятия по благоустройству и озеленению сельских территорий. В сентябре пройдет акция "Таза аула", которая будет направлена на улучшение состояния дворовых территорий в городах и селах. В рамках этой акции жители будут призваны убрать мусор, посадить деревья и кустарники, а также принять участие в конкурсах на лучший двор.

Также планируется очистить от мусора русла рек и территории, пострадавшие от паводка. Эти мероприятия помогут улучшить экологическую обстановку в регионе и повысить уровень экологической культуры среди населения.