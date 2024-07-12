Алматы и Шымкент в выходные зальют дожди

Начало июля 2024 года выдалось весьма нетипичным: дожди с грозами являются постоянными спутниками второго летнего месяца. Перед выходными синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали о погоде на 13, 14 и 15 июля по Астане, Алматы и Шымкенту, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным специалистов, в выходные в столице Казахстана осадков не ожидается. Тем временем, несмотря на жару, в Алматы и Шымкенте пройдут дожди.

Астана

13 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +31+33°.

14 июля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +31+33°.

15 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +28+30°.



Алматы

13 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +31+33°.

14-15 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +31+33°.



Шымкент

13 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, шквал. При грозе порывы ветра могут достигать15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +34+36°.

14 июля: переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Утром и днем порывы ветра могут достигать15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +31+33°.

15 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +31+33°.

Ранее сообщалось, что в предстоящие дни погоду страны будет формировать южный циклон, с которым сохранятся кратковременные дожди, за исключением северо-восточных и восточных регионов, где прогнозируется преимущественно малооблачная погода без осадков.