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"КазАвтоЖол" заявил о запретах для грузовиков на трассах

&quot;КазАвтоЖол&quot; заявил об ограничениях для грузовиков на трассах, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 16:32 Фото: pxhere
Национальная компания "КазАвтоЖол" 12 июля 2024 года напомнила про ограничения на движение грузовых автомобилей в летний период. Они действуют с 1 июня по 31 августа и с 1 июня по 15 августа. Все зависит от региона, сообщает Zakon.kz.

К примеру, уточняют специалисты, с 1 июня по 31 августа с 10:00 до 22:00 при температуре воздуха выше 25°C ограничения действуют в:

  • Алматинская область;
  • Атырауская область;
  • Жамбылская область;
  • Карагандинская область;
  • Кызылординская область;
  • Туркестанская область;
  • Мангистауская область.

Для областей с более коротким периодом ограничений, они действуют с 1 июня по 15 августа с 11:00 до 21:00 (при температуре воздуха выше 25°C) в:

  • Акмолинская область;
  • Актюбинская область;
  • Восточно-Казахстанская область;
  • Западно-Казахстанская область;
  • Карагандинская область;
  • Костанайская область;
  • Павлодарская область;
  • Северо-Казахстанская область.
"Основной причиной введения таких ограничений является необходимость предотвращения разрушения асфальтового покрытия дорог, которое подвержено деформациям при высокой температуре".Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

9 июля стало известно, что по дорогам Казахстана планируют ввести ограничения для движения грузовиков с 2025 года. По словам министра транспорта Марата Карабаева, крайне важно сохранить построенные и сданные в эксплуатацию дороги на должном уровне.

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