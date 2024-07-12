"КазАвтоЖол" заявил о запретах для грузовиков на трассах

Национальная компания "КазАвтоЖол" 12 июля 2024 года напомнила про ограничения на движение грузовых автомобилей в летний период. Они действуют с 1 июня по 31 августа и с 1 июня по 15 августа. Все зависит от региона, сообщает Zakon.kz.

К примеру, уточняют специалисты, с 1 июня по 31 августа с 10:00 до 22:00 при температуре воздуха выше 25°C ограничения действуют в:

Алматинская область;

Атырауская область;

Жамбылская область;

Карагандинская область;

Кызылординская область;

Туркестанская область;

Мангистауская область.

Для областей с более коротким периодом ограничений, они действуют с 1 июня по 15 августа с 11:00 до 21:00 (при температуре воздуха выше 25°C) в:

Акмолинская область;

Актюбинская область;

Восточно-Казахстанская область;

Западно-Казахстанская область;

Карагандинская область;

Костанайская область;

Павлодарская область;

Северо-Казахстанская область.

"Основной причиной введения таких ограничений является необходимость предотвращения разрушения асфальтового покрытия дорог, которое подвержено деформациям при высокой температуре". Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

9 июля стало известно, что по дорогам Казахстана планируют ввести ограничения для движения грузовиков с 2025 года. По словам министра транспорта Марата Карабаева, крайне важно сохранить построенные и сданные в эксплуатацию дороги на должном уровне.