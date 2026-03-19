Общество

Грузовикам запретят ездить по дорогам Казахстана с 23 марта: что известно

Фото: unsplash
С 23 марта по 1 мая 2026 года в ряде регионов Казахстана будут действовать временные ограничения движения для тяжеловесных грузовых автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению Министерства транспорта за 19 марта, подобные меры вводятся ежегодно в весенний период, когда из-за распутицы дорожное покрытие становится наиболее уязвимым.

"Ограничения направлены на сохранение дорог и предотвращение их разрушения".Пресс-служба Министерства транспорта РК

Так, с 23 марта ограничения будут действовать на автомобильных дорогах Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей и области Абай.

"Они распространяются на грузовые автомобили с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн и продлятся до 1 мая", – уточнили в ведомстве.

В то же время аналогичные ограничения в ряде южных и западных регионов страны уже введены и будут действовать до 1 апреля:

"Они действуют в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областях, а также в областях Жетысу и Улытау".

При этом, продолжили в ведомстве, ограничения не распространяются на международные перевозки, пассажирский транспорт, а также на перевозку продуктов питания, лекарственных средств и грузов, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций.

16 марта Агентство по делам государственной службы (АДГС) отчиталось о проведенном комплексном внешнем анализе коррупционных рисков за 2025 год, охватившем все этапы жизненного цикла автомобильных дорог. По итоговым данным, в регионах было установлено завышение сметной стоимости на сумму 11 млрд тенге.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"КазАвтоЖол" заявил о запретах для грузовиков на трассах
16:32, 12 июля 2024
"КазАвтоЖол" заявил о запретах для грузовиков на трассах
На дорогах трех регионов Казахстана ограничено движение транспорта
09:06, 23 марта 2025
На дорогах трех регионов Казахстана ограничено движение транспорта
Движение грузовиков ограничили в Туркестанской области
23:46, 09 декабря 2025
Движение грузовиков ограничили в Туркестанской области
