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Каким купюрам могут сменить дизайн, рассказал глава Нацбанка

новые купюры, Нацбанк, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 18:02 Фото: nationalbank.kz
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 12 июля 2024 года не исключил вероятность смены дизайна купюр номиналом в 1000 и 2000 тенге, сообщает Zakon.kz.

Тимур Сулейменов уточнил, что сейчас в обороте появились новые купюры номиналом в 5 и 10 тысяч тенге. По его словам, со стороны населения жалоб не поступало.

"Прежде чем запустить в оборот, очень много работы провели. К нам не приходило жалоб, замечаний", – сказал глава Нацбанка.

По его словам, в банкоматах уже начали выдавать новые купюры.

Журналисты также поинтересовались, какие еще купюры могут оформить в сакском стиле.

"Все следующие. Насколько я помню, там уже мы не по купюрам пойдем, мы пойдем по всей линейке сразу. То есть пятерка, десятка и все остальные (за ними. – Прим. ред.) пойдут: две тысячи и тысяча (тенге)", – сказал Сулейменов.

Также он затронул тему касательно монет.

"Пока конкретных планов нет. Давайте с банкнотами разберемся, потом посмотрим, что делать с монетами", – резюмировал министр.

Национальный банк Казахстана 28 июня 2024 года выпустил в обращение банкноты номинальной стоимостью 10 тыс. тенге нового дизайна образца 2024 года.

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