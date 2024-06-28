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Максимальные 140 баллов на ЕНТ набрал абитуриент из Алматинской области

Максимальные 140 баллов на ЕНТ набрал абитуриент из Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 12:31 Фото: Facebook/gylym.jogarybilim
Министерство науки и высшего образования (МНВО) Казахстана сегодня, 28 июня 2024 года, поделилось хорошей новостью про Единое национальное тестирование (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что на шестой неделе проведения ЕНТ максимальные 140 баллов набрал выпускник из Алматинской области.

"Абитуриент сдал ЕНТ по комбинации "Математика-Информатика" вчера, 27 июня, в Есике Алматинской области. 138 баллов набрали пять человек", – рассказали в МНВО РК про промежуточные результаты ЕНТ.

По данным министерства, в предыдущий раз по результатам ЕНТ 140 баллов набрал абитуриент из Павлодарской области в 2021 году, а в 2018 году – абитуриент из Алматы.

"264 тыс. раз сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ. Из них 75% абитуриентов сдали на казахском языке, 25% – на русском, 197 человек – на английском языке. Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали 77% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 69 баллов".Пресс-служба МНВО РК

Благодаря созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями за шесть недель в ЕНТ приняло участие 620 абитуриентов с ООП.

"После завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы", – отметили в пресс-службе МНВО РК.

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