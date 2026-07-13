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Общество

Кто набрал 140 баллов, сколько сдали на казахском языке и кому аннулировали результаты – итоги основного ЕНТ

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 13:25 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 13 июля 2026 года, в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) Казахстана предоставили итоги основного Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, основное ЕНТ-2026 сдали около 233 тыс. абитуриентов. Из них прошли тестирование:

  • около 73,1% – на казахском языке,
  • 26,8% – на русском языке,
  • 383 человека – на английском языке.
"Абитуриентам предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом. Таким образом, 233 тыс. абитуриентов сдали ЕНТ 422 тыс. раз (в 2025 году 210 тыс. абитуриентов сдали ЕНТ 381 тыс. раз)".Пресс-служба МНВО РК

По итогам тестирования, как уточнили в ведомстве, пороговый балл набрали около 177 тыс. абитуриентов, что составляет 76% от общего количества участников.

"Средний балл ЕНТ по пяти предметам составил 69 баллов. Наивысший результат 140 баллов набрали Әсет Альтаир из Павлодарской и Балхан Альфия (с помощью конвертации КАЗТЕСТ) из Кызылординской области. 821 человек набрали свыше 130 баллов".Пресс-служба МНВО РК

По данным Миннауки и высшего образования РК, за период проведения ЕНТ было выявлено 890 нарушений:

  • Из них возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 522 человека.
  • За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий был удален 361 абитуриент, их результаты также аннулированы. У некоторых абитуриентов были изъяты смарт-часы, микронаушники, смартфоны и другие запрещенные предметы.
  • После проверки видеозаписей аннулированы результаты 7 человек, которые нарушили правила тестирования.

Подставные лица не выявлены.

Отмечается, что особое внимание уделено созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями (ООП).

В ЕНТ приняли участие 800 абитуриентов с ООП.

Также в ведомстве отметили, что в электронном формате ЕНТ предусмотрена удобная подача заявления на апелляцию.

В случае несогласия с итогами тестирования абитуриент сразу подает электронное заявление на апелляцию. В этом году было подано более 95 тыс. заявлений на апелляцию, из них были удовлетворены заявления на 152 уникальных тестовых задания. Республиканская комиссия завершила работу, сертификаты абитуриентов доступны в личном кабинете.

"После завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы", – предупредили в пресс-службе МНВО РК.

Ранее стало известно, что в Казахстане сегодня начался прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов. Подробнее об этом – по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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