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Сельчане Актюбинской области подарили медсестре электровелосипед

Прием у врача, врач, кабинет врача, больница, поликлиника , фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 22:46 Фото: primeminister.kz
Жители села Аккайын подарили работающей у них медсестре электровелосипед, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Диапазон", таким образом, они проявили свою любовь и уважение к ней, а также решили облегчить и ускорить передвижение медсестры внутри села. Инициаторами такого подарка стали активистки села Бибит Кусаинова и Гульсым Аскарова.

"У нас есть общий чат поселковый. Женщины кинули туда клич о сборе на подарок для медсестры. Кто сколько мог скинулся, все по желанию, даже пенсионеры в этом участвовали. Примерно за 20 дней собрали нужную сумму и купили электровелосипед. Потом торжественно вручили его Диане, поздравили ее", – рассказала изданию жительница села Аккайын Гулшара апа.
Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 22:46

Фото: diapazon.kz

Местные жители называют Диану Дауренбек медработникам от бога, работает она в селе уже около четырех лет. Диана – уроженка Мартукского района, мать троих маленьких детей. Отучилась и вернулась работать в родное село.

"У нас строят новый медпункт, но пока Диана работает в старом, от дома далеко, ей приходится много ходить по работе", – продолжила Гулшара апа.

Сельчане особо гордятся тем, что в условиях, когда многие покинули родное село, Диана продолжает трудиться.

А в Алматы названы самые дорогие операции, проводимые по ОСМС.

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